Вучич настоял на исключении «важных пунктов» из декларации против РФ в Афинах

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что из декларации по итогам саммита в Афинах убрали два важных пункта, неприемлемые для Сербии. Подробности этих пунктов он не привел, но уточнил, что «все требовали как можно более острых формулировок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы не можем как одна малая страна изменить то, что делают большие, но мы смогли попросить и добиться того, чтобы вещи…, которые противоречат нашей политике, чтобы они не оказались в тексте декларации. Это были два важных пункта, я об этом расскажу народу сегодня-завтра, когда будут силы и вернусь в Белград»,— сказал господин Вучич на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Он поблагодарил остальных 14 участников саммита за то, что они, по его словам, поняли позицию Сербии. Как пояснил Александр Вучич, есть вещи, которые страна «не готова и не может поддержать». По его мнению, в подобных документах невозможно называть кого-то военным преступником без решения суда.

Вчера, 21 августа, вечером в Афинах прошел неформальный саммит Западных Балкан. По его итогам были принята «Декларация Афинского саммита». Источник «РИА Новости» сообщал, что господин Вучич настоял, чтобы из текста документа убрали положения о призыве к введению санкций против России. На саммите присутствовал в том числе украинский президент Владимир Зеленский.

Подробности — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский летает за крыльями».

Лаура Кеффер