В Анапе из пятизвездочного отеля похитили постельное белье на 1,2 млн рублей

В Анапе двое сотрудников пятизвездочного отеля похитили постельное белье на 1,2 млн руб., проникнув в служебное помещение, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе с сообщением о краже имущества обратились представители одного из крупных отелей города-курорта. Полицейские установили причастность к совершению кражи двух сотрудников отеля — жителей Челябинской области 28 и 23 лет»,— говорится в сообщении полиции.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о «Мовенпик Анапа» (Mvenpick Resort & SPA). Похищены оказались 2,3 тыс. комплектов. Текстиль злоумышленники пытались реализовать через интернет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Наталья Решетняк

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