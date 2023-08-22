В Сочи спасатели эвакуировали из русла горной реки двух туристов

В Сочи при помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС эвакуировали двух мужчин из русла реки Мзымты. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в спасательный отряд МЧС ночью 22 августа. Спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО прибыли на место и обнаружили в русле реки двух мужчин. По словам 49-летнего пострадавшего, он находился на скользкой наклонной плите за парапетом набережной, после чего поскользнулся и упал на каменистый участок горной реки, получив ушибы и ссадины. Его друг спустился за ним, чтобы оказать помощь, но выбраться наверх они так и не смогли.

Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать двух мужчин в безопасное место. Травмированного сочинца передали врачам скорой помощи.

Валерия Каманина

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