В Краснодаре после жалоб жильцов ЖК «Самолет» выявили 7 нелегальных мигрантов

Сотрудники администрации Прикубанского округа Краснодара совместно с полицией провели рейды в ЖК «Самолет» по выявлению нелегальных мигрантов.

«В течение суток проверено 76 иностранных граждан, составлено 7 административных протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение въезда либо режима пребывания в Российской Федерации)»,— говорится в Telegram-канале округа.

Ранее в пабликах были опубликованы сведения о том, что приезжие в состоянии опьянения находятся на детских и спортивных площадках, спят на общих балконах дома, проживают в квартирах большим количеством человек и всячески нарушают общественный порядок и права жильцов. В ситуацию вмешался региональный главк Следственного комитета России.

Наталья Решетняк

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