Автозавод «Москвич» пытается взыскать с воронежской таможни 75 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области принял к производство исковое заявление АО «МАЗ “Москвич”» о взыскании 75,2 млн руб. с воронежской таможни. Эти средства, по мнению заявителя, поступили в ведомство как «излишне взысканные суммы таможенных платежей и пеней», сказано в картотеке суда.

Автозавод требует признать недействительными шесть решений ведомства, принятых в декабре 2022 года — январе 2023-го о «внесении изменений в сведения, указанные в декларациях на товары, принятые по результатам камеральной таможенной проверки». По мнению «Москвича», восстановив первичные сведения в документах и вернув указанную сумму, таможня сможет устранить «нарушения его прав и законных интересов». Судья Татьяна Белявцева назначила предварительное заседание по делу на 18 октября.

Автозавод уже подавал иск к воронежской таможне 31 июля. В нем он требовал признать недействительными восемь аналогичных решений, принятых ведомством в феврале 2022 года. Однако компания подала заявление с нарушениями, в частности, не привела в нем тексты решений таможни. В связи с этим судья Светлана Федосова оставила иск без движения, но позволила исправить нарушения до 4 сентября. Реакции на это со стороны заявителя, согласно картотеке, пока не последовало.

В мае 2022 года под контроль правительства Москвы перешел экс-завод «Рено Россия». На его площадке запустили автозавод «Москвич». В его линейке — два автомобиля: «Москвич 3» и «Москвич 3е». Они представляют собой варианты китайского JAC JS4. В августе цена на них выросла на 11%: стоимость кроссовера «Москвич 3» и электромобиля «Москвич 3е», согласно сайту компании, составляла от 2,2 млн руб. за бензиновую версию и 3,9 млн руб. за электрическую. В этом году запланирован дебют «Москвича 6», который станет серийной моделью, а также еще одного кроссовера.

Алина Морозова

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