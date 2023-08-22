Самолет из Петербурга повредил шасси во время жесткой посадки в Новокузнецке

Самолет авиакомпании «Северный ветер», следовавший рейсом Санкт-Петербург – Новокузнецк, повредил шасси при посадке и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом во вторник, 22 августа, сообщили в пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В момент происшествия на борту находились 140 пассажиров, все они доставлены в здание аэровокзала.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажиропоток аэропорта Пулково за семь месяцев превысил отметку в 10 млн человек и сохранил второе место в России после Шереметьево.

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