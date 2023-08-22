В Петербурге увековечат память летчиков, посадивших самолет на Неву

В Санкт-Петербурге установили закладной камень не месте будущего мемориала в честь экипажа Ту-124, который в 1963 году посадил падавший самолет на Неву, сообщили «Интерфаксу» организаторы установки памятника.

Закладной камень установили на берегу реки недалеко от места приводнения самолета — на участке набережной проспекта Обуховской обороны рядом с Финляндским железнодорожным мостом. Памятник на этом месте планируют открыть через год.

Частью будущей скульптуры станут сохранившиеся части самолета: трап, сиденье, крыло и иллюминатор. Их поместят в прозрачный пластик, чтобы сохранить внешний вид. Конструкцию дополнят QR-кодами, по которым можно будет перейти на сайты с информацией о советских пилотах, фильму о нем, электронной книге и архиву документов. Высота будущего мемориала составит 2,8 м, вес около 1 т.

21 августа 1963 году самолет Ту-124 компании «Аэрофлот» выполнял плановый рейс из Таллина в Москву, но после неполадки со стойкой шасси и отказа двух двигателей экипаж принял решение посадить лайнер на Неву. На борту находились семь членов экипажа и 45 пассажиров, среди которых был митрополит Таллинский Алексей Редигер, будущий патриарх Алексий II. В результате посадки никто не пострадал.

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