В Тихорецке двое грабители в масках совершили налет на ювелирный магазин

В кубанском Тихорецке группа грабителей совершила налет на ювелирный магазин, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по городу Краснодар Фото: УМВД России по городу Краснодар

Ограбление произошло в магазине, расположенном в торговом центре на улице Ленинградской. По данным полиции, грабителей было двое.

«В дежурную часть ОМВД России по Тихорецкому району поступило сообщение от директора магазина о том, что двое неустановленных мужчин в масках, проникнув в помещение торгового центра, похитили ювелирные изделия»,— говорится в сообщении главка МВД по краю.

Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Преступников ищут.

В соцсетях появилась информация, что грабители проникли в ТЦ через незапертый пожарный вход.

Наталья Решетняк

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