ОДК-УМПО выплатило акционерам 2,2 млрд рублей дивидендов

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростех») за 2022 год выплатило акционерам 2,2 млрд руб. дохода по ценным бумагам. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной корпорации.

Доход на одну акцию составил около 3,4 руб. Ранее собрание директоров общества решило направить на дивиденды 2,68 млрд рублей. В сообщении отмечается, что выплаты получили 83,4% акционеров, остальные держатели ценных бумаг не предоставили реквизиты для перечисления денежных средств.

ПАО «ОДК-УМПО» зарегистрировано в 1993 году. Управляющей компанией выступает АО «ОДК». Предприятие производит турбореактивные и турбовинтовые двигатели. Последний раз общество раскрывало финансовые результаты по итогам 2021 года. Тогда выручка компании составила 91,3 млрд руб., чистая прибыль — 16,55 млрд руб.

Наталья Балыкова

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