Крыму выделили более 1,8 млрд рублей на строительство детских садов

Крыму направят более 1,8 млрд руб. на завершение строительства детских садов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Выделенную сумму направят на завершение строительства 16 детских садов. Речь идет об объектах в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории, Феодосии и Бахчисарае, а также в некоторых поселках и селах.

Федеральное финансирование создания новых учреждений — часть госпрограммы «Развитие образования». В бюджете Российской Федерации на эти цели выделено более 5 млрд руб. на 2023 год. Цель проекта в Крыму — повысить доступность дошкольного образования.

Георгий Ефименко

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