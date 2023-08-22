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Крыму выделили более 1,8 млрд рублей на строительство детских садов

Крыму направят более 1,8 млрд руб. на завершение строительства детских садов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Выделенную сумму направят на завершение строительства 16 детских садов. Речь идет об объектах в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории, Феодосии и Бахчисарае, а также в некоторых поселках и селах.

Федеральное финансирование создания новых учреждений — часть госпрограммы «Развитие образования». В бюджете Российской Федерации на эти цели выделено более 5 млрд руб. на 2023 год. Цель проекта в Крыму — повысить доступность дошкольного образования.

Георгий Ефименко

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