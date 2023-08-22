За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 87 единиц боеприпасов

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины по региону за 21 августа. За сутки ВСУ использовали не менее 87 единиц различных боеприпасов, никто из граждан не пострадал.

Так, в Белгородском районе по селу Наумовка было выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Устинка – один, по селу Щетиновка – семь. Также в Щетиновке с БПЛА сбросили три взрывных устройства. Также из артиллерии обстреляли село Журавлевку – по нему зафиксировано пять прилетов. Кроме того, в Журавлевке и Солнцевке ВСУ сбросили с беспилотников по одному осколочному боеприпасу. Всего на территории района системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа. В результате падения фрагментов в селе Никольское есть повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домовладениях, также посечены два автомобиля.

В Валуйском городском округе в селе Бутырки с беспилотника был сброшен один осколочный гранатометный выстрел. Осколками поврежден забор в одном частном домовладении.

В Волоконовском районе по окраинам хутора Старый выпустили шесть минометных снарядов, по окраине хутора Плотвянка – два.

В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая украинский БПЛА сбросил один осколочный гранатометный выстрел. Поврежден легковой автомобиль. В городе Грайворон в огороде одного из частных домовладений обнаружили беспилотник самолетного типа. По селу Пороз выпустили восемь минометных снарядов.

В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП «Шебекино». По нему зафиксировано 12 минометных снарядов и 15 гранатометных выстрелов. По селу Новая Таволжанка со стороны Украины выпущено 14 минометных снарядов. В районе села Безлюдовка системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа.

Во время недавнего прямого эфира в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию о возможном увеличении обстрелов и наступлении ДРГ: «Ничего нового не происходит. Задача наших врагов – допустить панику».

Владимир Зоркий