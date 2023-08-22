В Уфе строитель ЖК «Зорге Премьер» разбился, упав в шахту лифта

Сегодня на стройке жилого комплекса «Зорге. Премьер» в Уфе, который возводит ООО «Специализированный застройщик „Зорге Премьер-Жилстройинвест “» (входит в ГК «Жилстройинвест» предпринимателя Рабиса Салихова), скончался рабочий. Он упал в шахту лифта с 14 этажа и умер до прибытия скорой медпомощи, сообщил телеканал «Вся Уфа».

В пресс-службе республиканского СКР «Ъ-Уфа» сообщили, что на место выехал следователь, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.

Жилой комплекс строится на пересечении улицы Зорге и Лесопаркового проезда. Его высотность — 25 этажей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

Влада Шипилова

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