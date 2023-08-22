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В Тутаеве 16-летнего водителя задержали со стрельбой

В Тутаеве Ярославской области 16-летний молодой человек, не имеющий водительских права, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Подростка задержали, прострелив машине колеса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Фото: Скриншот из видео УМВД по Ярославской области

Фото: Скриншот из видео УМВД по Ярославской области

По данным УМВД, 19 августа около 23:45 в Тутаеве на улице Терешковой сотрудники ГИБДД заметили «Жигули», осуществлявшее опасные маневры, однако водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудников.

«Инспекторы начали преследование. Сотрудники ДПС с помощью громкоговорящего устройства неоднократно предупреждали водителя о необходимости выполнить их законные требования. В ходе преследования автомобиля нарушителя по автодороге «Тутаев—Шопша» сотрудниками ГИБДД были сделаны несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем несколько выстрелов по колесам, автомобиль остановлен»,— рассказали в полиции.

В результате стрельбы автомобиль получил повреждения. В отношении несовершеннолетнего молодого человека составлены два протокола: по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства» и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Алла Чижова

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