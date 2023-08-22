Генпрокуратура расширила перечень предприятий концерна «Покровский» для изъятия

Генеральная прокуратура России выдвинула новые требования к бенефициару концерна «Покровский» Андрею Коровайко, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт концерна «Покровский» Фото: официальный сайт концерна «Покровский»

По данным издания, в ходе предварительного слушания дела об обращении в доход государства имущества господина Коровайко Генпрокуратура представила уточненные требования. Изначально речь шла об изъятии 51 предприятия в Краснодарском крае и Ростовской области, в том числе концернах «Каневской», «Ейский» и «Лабинский», мясокомбинатах и сахарных заводах. Новая версия иска включает уже 92 подконтрольных концерну предприятия, в том числе Албашский, Степнянский и Старощербиновский элеваторы, а также торговые компании и пр.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Генпрокуратура намерена конфисковать активы Андрея Коровайко, находящегося в розыске по подозрению в вымогательстве. Соответствующий иск в Лабинский городской суд Краснодарского края направил заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. По версии истца, с 2001 по 2002 год господин Коровайко работал в аппарате полпреда президента в ЮФО Виктора Казанцева. В соответствии с должностями он не мог вести бизнес. Вместе с тем, отмечено в иске, ответчик использовал положение для «завладения» сельхозземлями в Ростовской области и Краснодарском крае.

Согласно постановлению ФССП России, в соответствии с исполнительным листом Лабинского городского суда Краснодарского края в отношении предприятий ГК «Концерн "Покровский"» возбуждено исполнительное производство. По словам руководителей концерна, это парализовало работу двух десятков агропредприятий в Краснодарском крае, а в ближайшие дни остановит и все остальные.

Наталья Решетняк

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