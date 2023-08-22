Мэрия Ярославля призвала предприятия вывесить российский флаг

Руководители мэрии Ярославля призвали предприятия и организации города 22 августа вывесить на фасадах российские флаги. Речь об этом шла на еженедельном общегородском совещании в мэрии города. День флага отмечается в России 22 августа. Заммэра Елена Волкова рассказала о событиях, подготовленных к празднику властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаг в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Флаг в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Я хочу, чтобы наши предприятия, организации, учреждения города также присоединились к празднованию Дня флага и обязательно вывесили сегодня на фасадах зданий, окнах флаги триколора, и таким образом мы для себя, для наших горожан создадим праздничную атмосферу»,— сказала Елена Волкова.

Заместителя поддержал и мэр Артем Молчанов.

«Всех руководителей прошу еще раз обратить внимание, в день праздника все учреждения в обязательном порядке должны быть украшены флагами. Напомните своим подведомственным учреждениям об этом не забыть. Посмотрите, если где кто-то не успел сделать, нужно это реализовать»,— сказал мэр Ярославля.

Антон Голицын