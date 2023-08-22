В Ярославле детский омбудсмен проверяет готовность школы к учебному году

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин проверяет сообщение о неготовности школы №58 в Дзержинском районе к учебному году. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.

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Детский омбудсмен пояснил, что в школе отсутствует ограждение периметра, а спортплощадка находится в аварийном состоянии, что нарушает права детей на безопасность и занятия спортом.

«В настоящее время опрашиваются должностные лица, изучаются документы»,— говорится в сообщении Михаил Крупина.

Омбудсмен уже проводил проверку в отношении этой школы и выдал заключение о небезопасном покрытии спортплощадки, однако ответственные лица должных мер по устранению нарушений не приняли. Если школа будет не готова к приему детей, мотивированное заключение омбудсмен направит в соответствующие организации.

Алла Чижова