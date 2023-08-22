Пара из Петербурга погибла во время экскурсии по реке Неглинке в Москве

Среди погибших во время нелегальной экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке в Москве оказались 63-летний петербуржец и его 64-летняя жена,сообщает 78.ru со ссылкой на свои источники. Их тела нашли неподалёку от парка "Зарядье".

По информации издания, оба погибших вышли на пенсию, но продолжали работать, занимая занимали высокие позиции в известном банке.

В пресс-службе СК РФ отметили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в воскресенье, 20 августа, гид -диггер совместно с группой в составе семи человек проводил экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве, в результате которой погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Судьба остальных на данный момент неизвестна.

Следователям удалось установить трёх лиц, причастных к организации и проведению экскурсии: один из них уже на допросе, остальные объявлены в розыск.

«В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта, с которым работают следователи, меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщается в релизе СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СК заинтересовался инцидентом с избиением мужчины у Мариинской больницы.

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