Власти Адыгеи опровергли информацию о введении особого положения в республике

Власти Адыгеи назвали фейком информацию о введении на территории республики особого положения. Сообщение с опровержением размещено в Telegram-канале правительства РА.

«В различных телеграм-каналах появилась информация о том, что на сайте Государственного Совета-Хасэ РА было размещено обращение главы республики Мурата Кумпилова, содержащее ложные данные о введении в регионе "особого положения". Это фейк»,— отмечено в обращении.

Республиканские власти просят местных жителей доверять данным из официальных источников информации.

В июне среди жителей Кубани распространялась ложная информация о проведении на территории России, в том числе в Краснодарском крае, так называемых референдумов для создания независимых республик.

Наталья Решетняк

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