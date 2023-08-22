Прокуратура проверяет обстоятельства гибели двух подростков в реке Кубань

В Усть-Лабинске прокуратура организовала проверку по факту гибели двух подростков в результате утопления в реке Кубань. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Тела подростков до сих пор не найдены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

«В настоящее время установлено, что несовершеннолетние купались в непредназначенном для этого месте. При этом плавать мальчики не умели»,— говорится в сообщении.

Свидетели трагедии рассказали, что дети оказались на глубине и стали хвататься друг за друга, пытаясь выбраться из течения реки, но вскоре оба скрылись под водой. По данным СМИ, утонули 14-летние ученики школ в станицах Воронежской и Ладожской. В настоящее время в акватории, где погибли дети, работают водолазы.

По факту гибели школьников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ход расследования прокуратура района держит на контроле.

Наталья Решетняк

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