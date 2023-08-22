В Башкирии завершено следствие по делу о преступном сообществе сотрудников ГИБДД

Следственное управление СКР по Башкирии завершило расследование уголовного дела о деятельности в республиканском ГИБДД преступного сообщества, выдававшего водительские права в обмен на взятки, сообщили в пресс-службах республиканских СКР и МВД.

Обвинение в организации и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взятки (чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), а также превышении должностных полномочий (чч. 2, 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ) предъявлено бывшему начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) инспекции Ильдусу Шайбакову, его экс-заместителю Айдару Гиндуллину, пятерым бывшим и одному действующему, но отстраненному от исполнения обязанностей госинспектору: Ильшату Загидуллину, Ильдару Нафикову, Ильдару Губайдуллину, Михаилу Паситову, Евгению Евсееву и Динару Фахретдинову.

Как было установлено ранее, преступное сообщество действовало в период с 2014 по 2020 годы под руководством Ильдуса Шайбакова, сначала занимавшего должность замначальника, а впоследствии возглавившего МРЭО. Он вовлек в преступное сообщество подчиненных, распределив между ними обязанности. Сообщники помогали получить водительские права без сдачи экзаменов за взятки, суммы которых варьировались от 15 до 40 тыс. руб. Деньги они получали наличными или на банковские карты родственников через посредников, работавших в автошколах, а также близких знакомых. Посредники и получатели прав также стали фигурантами уголовных дел. Часть их них уже рассмотрены в судах. Всего было установлено 55 фактов получения взяток.

Деятельность преступного сообщества была пресечена в марте 2021 года в результате совместной работы Следственного управления СКР по Башкирии и сотрудников подразделения собственной безопасности регионального МВД, после чего семь обвиняемых были уволены со службы. Отмечается, что расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с большим количеством фигурантов и выявленных преступлений. Объем уголовного дела составил 39 томов.

Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в прокуратуру республики для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

В МВД Башкирии добавили, что намерены «и далее принципиально подходить к выявлению противоправных деяний сотрудников ведомства и привлечению их к установленной законом ответственности».

Наталья Балыкова

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