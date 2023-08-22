Ярославский губернатор подтвердил отставку Валерия Холодова

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил отставку заместителя председателя правительства области Валерия Холодова, сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Господин Холодов написал заявление об увольнении по собственному желанию. «Ъ-Ярославль» ранее сообщал об ожидаемой отставке госслужащего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По словам Михаила Евраева, зампред правительства за годы своей работы «показал пример грамотных стратегических решений».

«Под его началом реализованы важные программы поддержки наших аграриев, продвижения ярославской продукции, обеспечения продовольственной безопасности региона, крупные инвестиционные проекты. Благодарю Валерия Викторовича за работу и желаю дальнейших профессиональных успехов»,— написал Михаил Евраев.

Валерий Холодов пришел работать в правительство региона в 2016 году в команде губернатора Дмитрия Миронова. Теперь из зампредов регионального правительства, работавших еще при Дмитрии Миронове, остается только Максим Авдеев.

Антон Голицын