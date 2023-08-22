На Кубани около 1,5 тысячи автомобилистов лишили водительских прав за долги

В Краснодарском крае с начала 2023 года временно приостановлено действие водительских удостоверений у 1 тыс. 432 должников, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. Из них 414 автомобилистов являются должниками по уплате алиментов.

«В общей сложности эти граждане задолжали 426 млн руб.»,— отмечено в сообщении ведомства.

В результате предпринятых мер уже взыскано 260 млн руб. долгов, в том числе 250 млн руб. — с должников по алиментам.

На Кубани с начала года приставы взыскали долги по алиментам на 752 млн руб. Сумму удалось увеличить на 145,5 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наталья Решетняк

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