В Белгородскую область доставили первую партию защитной пленки для оклейки школ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях о доставке в регион части пленки для оклейки периметров местных учреждений образования. Теперь начнется ее распределение между школами и детсадами.

«У нас в стране в таком объеме приобрести ее невозможно, поэтому заказывали за пределами РФ. Сейчас министерство образования занимается распределением данной пленки между учреждениями, но самое главное теперь - организовать работы, чтобы заклеить периметр школьных помещений, детских садов. Работу будем вести максимально быстро и ждем следующую поставку партии пленки»,- написал в VK господин Гладков.

Ранее он объяснял, что после экспериментов была выбрана китайская пленка марки «Люксфил 200 микрон 0,2 мм». Она может снижать разлет осколков стекла при взрывах.

Вчера стало известно, что в белгородских школах начали укреплять оконные рамы мешками с песком. В правительстве региона заверили «Ъ-Черноземье», что учебные организации выполняют работу по повышению безопасности самостоятельно. «Если кто-то из родителей помощь свою предложит, то только так, исключительно в добровольном порядке»,— отметили там.

Владимир Зоркий