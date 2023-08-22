Строительство поликлиники на Гайве оценили в 587 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по строительству поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, поликлиника будет расположена на ул. Писарева, 56. Площадь земельного участка, на котором построят объект, составляет 44,5 тыс. кв. м. К работам требуется приступить 18 октября 2024 года, завершить — 30 мая 2026 года.

Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену, с женской консультацией на 68 посещений в смену и дневным стационаром на пять коек.

Максимальная цена контракта составляет 587 млн руб. Победителя конкурса определят 8 сентября.