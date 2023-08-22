Спрос на дорожных строителей в Свердловской области вырос в два раза

В Свердловской области спрос на дорожных строителей с 2020 года вырос более чем в два раза (на 120%), следует из исследования hh.ru и сервиса «Люди в цифрах». Эксперты подсчитали, что в целом спрос на персонал из отрасли дорожного строительства со стороны работодателей в России вырос в полтора раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По итогам второго квартала в отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное» было открыли более 46 тыс. вакансий по всей России, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Средние зарплаты в отрасли выросли с 75,9 тыс. руб. до 109,2 тыс. руб. В Свердловской области средние зарплаты увеличились с 83,9 тыс. руб. до 103,4 тыс. руб.

Чаще всего работодатели ищут машинистов, водителей, прорабов, инженеров ПТО и разнорабочих. Большая часть вакансий приходится на инженеров-конструкторов и сварщиков, геодезистов, электромонтажников и монтажников. «Все перечисленные специалисты сегодня находятся в дефиците. Так, на одну вакансию машиниста, сварщика или разнорабочего приходится менее двух активных резюме. Именно машинистам и сварщикам предлагают наиболее высокую в отрасли заработную плату – в среднем около 150 тыс. руб.»,— прокомментировала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

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