На питание петербургских школьников в 2024 году выделят 7,6 млрд руб.

В 2024 году правительство Санкт-Петербурга выделит на льготное питание школьников 7,6 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Большая часть средств, около 6,4 млрд руб., будет предоставлена из городского бюджета, еще 1,2 млрд руб. — средства федеральной субсидии. Стоимость комплексных обедов для учащихся младших классов с января 2024 года увеличится на 3,1%, для учеников средних и старших классов — на 3,3%. Расходы увеличатся из-за инфляции и роста цен на основные продукты.

Согласно действующему закону, школьники с первого по четвертый класс бесплатно обеспечиваются горячим питанием. Кроме, того, 81-ая статья Социального кодекса Петербурга предусматривает бесплатно питание и для школьников с 5 по 11 класс, если у них есть право на льготу.

По оценкам администрации города, в 2023/24 учебном году бесплатное питание получат более 56% петербургских школьников и 26% учащихся средних профессиональных учреждений.

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