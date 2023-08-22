Главные новости к утру 22 августа

Российские войска отразили атаку шести беспилотников. Два из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны в Московской области, два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Брянской области, еще два — подавлены средствами РЭБ северо-западнее Крыма. Никто не пострадал. В Красногорске взрывной волной выбило стекла в многоэтажке, повреждены машины. Приостанавливалась работа всех московских аэропортов.

Российский Су-30 уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины возле газодобывающих установок в Черном море, сообщило Минобороны.

СКР будет просить арестовать организатора экскурсии диггеров в Москве. По данным следствия, всего в экскурсии участвовали восемь человек. Найдены тела четырех из них, судьба остальных неизвестна. О трагедии

Американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию зепатира — одного из самых востребованных препаратов против гепатита С, узнал «Ъ». На это средство приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от этого заболевания — на это ежегодно тратится более 1 млрд руб. Подробнее

Uniqlo прекратила весь бизнес в России. Компания отказалась от аренды помещений. Об уходе

Российские нефтекомпании в условиях санкций пытаются все чаще использовать Северный морской путь для поставок Urals из балтийских портов. По данным «Ъ», «Роснефть» и «Газпром нефть» отправили по этому маршруту в июле и августе три нефтяных груза из Приморска и Усть-Луги в Китай. Подробнее

США провели испытание гиперзвуковой ракеты ARRW. Это произошло впервые после неудачного испытания в марте.

Суд приговорил к четырем годам заключения условно экс-главу Института изучения детства, семьи и воспитания Татьяну Волосовец. Она признана виновной в крупной и особо крупной растратах. О деле

Япония начнет сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. Против этого выступали Россия и Китай. О проблеме

О предстоящих 22 августа важнейших событиях — в анонсах «Ъ».