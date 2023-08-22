Два беспилотника самолетного типа подавлены средствами РЭБ у берегов Крыма

Российские военные пресекли атаку двух беспилотников самолетного типа на Крым, сообщили ночью 21 августа в Минобороны РФ. Летательные аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упали в Черное море в 40 км от северо-западного побережья полуострова.

«Около 23.00 (по Мск) пресечена попытка Киевского режима осуществить террористическую атаку... Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены»,– уточняется в сообщении.

Утром 22 августа в Минобороны сообщили о том, что экипаж самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

Наталья Решетняк

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