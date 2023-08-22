В квартире Асбеста нашли троих детей и трупы их родителей

В Асбесте (Свердловская область) в квартире на проспекте Ленина нашли троих живых детей и трупы их родителей. Как рассказали в СКР по Свердловской области, тела 33-летнего мужчины по имени Александр и 32-летней женщины по имени Юлия направили на судебную медэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Следователи отмечают, что при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет.

Вместе с телами родителей в квартире нашли трех маленьких девочек 2018, 2019 и 2022 годов рождения. Двоих детей поместили в социальное учреждение, а самую маленькую в больницу для обследования. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, умерший мужчина в 2006 — 2022 годах был судим за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков. Его супруга также была судима в 2018 году за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

Тела супругов были обнаружены на кухне. «Накануне происшествия в гостях у семьи находились близкие родственники, которые пояснили, что еще 20 августа Юлия и Александр были в адекватном состоянии, готовили ужин. Вероятнее всего, что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой»,— прокомментировал полковник Горелых.

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