Летчики морской авиации уничтожили катер ВСУ у буровых вышек в Черном море

Экипаж самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота (ЧФ) уничтожил разведывательный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили утром 22 августа в Министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Лорис, Коммерсантъ Фото: Юлия Лорис, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что катер был обнаружен в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

Известно, что к северо-западу от побережья Крым в Черном море расположены буровые платформы «Черноморнефтегаза».

«Черноморнефтегаз» — монопольный поставщик газа для Крыма и Севастополя, компания разрабатывает месторождения углеводородов на шельфе Черного (месторождения Одесское и Безымянное) и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. На полуострове также есть Глебовское ПХГ с активным объемом в 1 млрд кубометров.

Наталья Решетняк

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