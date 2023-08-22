«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в матче с 59 минутами штрафа

В Санкт-Петербурге 21 августа стартовал традиционный предсезонный турнир им. Пучкова клубов Континентальной хоккейной лиги. Одним из его участников в этом году стала новосибирская «Сибирь».

В первый день турнира сибиряки обыграли екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1:0. Единственную шайбу в самой середине матча провел Владимир Бутузов, добивший ее в ворота после того, как вратарь уральцев отразил бросок вышедшего один на один Егора Климовича.

Игра прошла грубо. Команды на двоих получили 59 минут штрафа. Так, нападающий «Сибири» Алексей Яковлев заработал пять минут и удаление до конца матча.

В турнире также принимают участие СКА (Санкт-Петербург), «Сочи» и череповецкая «Северсталь». В первом туре «Северсталь» разгромила «Сочи» со счетом 7:1.

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Валерий Лавский