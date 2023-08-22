«Авангард» победил в овертайме на Кубке Блинова в Омске

Хоккеисты «Авангарда» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в своем втором матче на Кубке Блинова. Омичи вырвали победу в овертайме.

После первого периода хозяева вели со счетом 1:0 после точного броска чешского защитника Либора Шулака. Он отличился в тот момент, когда у «Авангарда» на площадке было на два игрока больше. Во втором отрезке гости отыгрались, а в третьем на площадке началась настоящая «перестрелка», в ходе которой команды забросили друг другу по три шайбы. У сибиряков дважды отличился Игорь Мартынов и один раз казахстанец Игорь Панюков. В результате основное время матча завершилось со счетом 4:4.

Овертайм завершился быстро. «Нефтехимик» заменил вратаря полевым игроком, чтобы обеспечить себе преимущество «пять на три» (в конце основного времени «Авангард» оказался в меньшинстве»), но получил гол в пустые ворота от Семена Чистякова.

В другом матче Кубка Блинова ярославский «Локомотив» уступил астанинскому «Барысу» 1:2. Клуб из Казахстана возглавляет турнирную таблицу, у него четыре очка.

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Валерий Лавский