Премьер Румынии поддержал начало переговоров о присоединении Украины к ЕС

Премьер Румынии Марчел Чолаку выступил в поддержку начала переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу в 2023 году. Он заявил об этом после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Афинах на полях встречи глав государств и правительств Юго-Восточной Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марчел Чолаку

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Марчел Чолаку

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Поддерживаем начало переговоров о присоединении к ЕС в этом году. Румыны на Украине имеют нашу общую поддержку»,— написал господин Чолаку в соцсети X.

На встрече в Афинах премьер Румынии предложил создать европейский механизм перевозки зерновых. Как передает пресс-служба правительства, премьер также выступил за выделение дополнительных средств для агропродовольственной промышленности и развития соответствующей инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы на вступление в Евросоюз в конце февраля 2022 года на фоне ввода Россией войск на Украину. В июне лидеры стран ЕС одобрили предоставление Украине статуса кандидата на членство в союзе.

О перспективах членства в ЕС — в материале «Ъ» «Слишком далеки они от России».

Леонид Уварчев