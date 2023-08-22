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Коммерсантъ FM
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Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов Apache на $12 млрд

Американские власти согласились продать Польше вертолеты AH-64E Apache и связанное с ними оборудование примерно на $12 млрд. Потенциальную сделку одобрил Госдепартамент, говорится в сообщении на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Не уточняется, сколько всего будет продано вертолетов. Варшава запросила 96 вертолетов, запчасти, системы ночного видения, наблюдения и связи, больше 1,8 тыс. ракет AGM-114R2 Hellfire и другое вооружение. Основными поставщиками могут стать Lockheed Martin и Boeing.

Американские власти считают, что продажа будет соответствовать целям Вашингтона во внешней политике и национальной безопасности, так как это «поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе». В США считают, что поставки помогут Польше укрепить свой потенциал по реагированию на «текущие и будущие угрозы».

По данным Вашингтона, сделка не приведет к изменению основного военного баланса в регионе и не повредит боеготовности США. Конгресс уведомлен о решении. Он должен рассмотреть потенциальную продажу в течение 30 дней.

Леонид Уварчев

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