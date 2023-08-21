Главные новости за 21 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский край занял 65-е место в рейтинге регионов по уровню заработной платы. Только у 17,2% жителей Кубани зарплата выше средней по России.

За первые полгода 2023 года в Краснодарском крае выявили 2075 преступлений экономической направленности. Это на 10% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Пропавшую в Анапе 9-летнюю Камиллу Одамбаеву нашли живой. Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи ребенка.

За полгода на застройщиков Кубани завели 256 уголовных дел. Всего за полгода выявили 490 преступлений в строительной сфере.

В Севастополе начали оформлять бесплатные участки для участников СВО. Первые 447 участков выделены в Качинском муниципальном округе в районе сел Полюшко и Осипенко на площади 31,8 га.

В июле 2023 года продажи новостроек в Сочи увеличились на 81%. Отмечается, что в июне текущего года зарегистрировано 522 сделки, а в июле — 945.

У стюардессы рейса Сочи — Москва во время полета остановилось сердце. Ее спас глава ведомства по Москве и Московской области Роман Курынин, оказавшийся на борту.

В Краснодарском крае семью погибшего участника спецоперации выселили из квартиры из-за нескольких просрочек по ипотечному кредиту. Защита семьи просит вмешаться в ситуацию органы прокуратуры.

За полгода поток иностранных туристов в Краснодарский край сократился на 12%, до 22,8 тыс. человек (год к году). По сравнению с январем—июнем 2019 года этот показатель снизился в четыре раза.

На Кубани на приобретение жилья детям-сиротам выделили более 4 млрд руб. Всего за год в регионе для детей планируют купить более 1,1 тыс. помещений.

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