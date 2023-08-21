Жителя Алупки задержали по подозрению в убийстве подростка, который со своими сверстниками пробрался к нему в квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

В ночь на 20 августа четверо подростков вскрыли дверной замок и проникли в квартиру к мужчине, требуя от него вернуть долг. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил 15-летнего подростка ножом в область груди. После этого часть молодых людей сбежала, а другие остались с раненым подростком, который скончался на лестничной площадке.

Подозреваемого в убийстве мужчину оперативно задержали. Следователи осмотрели место преступления и назначили экспертизы. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Также сотрудники ведомства оценят обстановку в семьях, где воспитывались подростки.

Татьяна Ручкина

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