Главные новости за 21 августа. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Роспотребнадзор подтвердил заражение воронежца сибирской язвой. В двух районах региона вокруг очага заболевания введен карантин и режим чрезвычайной ситуации

Власти Белгородской области заявили, что будут проверять сельскохозяйственную продукцию на постах на границе региона из-за вспышки сибирской язвы под Воронежем

Гендиректором липецкого футбольного клуба «Металлург» из второго дивизиона может стать Денис Жуковский, в правительстве региона это пока не подтверждают

Центрально-Черноземный банк Сбербанка намерен продать очередной пул невостребованных офисов и закрывающихся отделений в отдаленных населенных пунктах

Воронежское ООО «Хлебоприемное предприятие Елань-Колено» с многомиллиардным оборотом сменило собственника с отца на сына

«Самый проблемный», по выражению губернатора Игоря Артамонова, долгострой в Липецке планируют завершить к концу 2024 года

Восстановление курского вокзала после атаки украинского беспилотника власти оценили в 104 млн руб.