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Коммерсантъ FM
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Посольство США в Белоруссии призвало своих граждан покинуть республику

Посольство США в Белоруссии призвало своих граждан немедленно выехать с территории республики, после того как правительство Литвы закрыло два пограничных пункта пропуска. Об этом говорится в заявлении на сайте диппредставительства.

На данный момент закрыты пункты Шумскас (Лоша) и Тверечюс (Видзы), открыты — Лаворишкес (Котлова), Медининкай (Каменный), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони). Посольство просит граждан США покинуть страну через открытые пункты перехода с Литвой и Латвией или самолетом. Уточняется, что гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии.

18 августа правительство Литвы закрыло два КПП из шести в ответ на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии. Охрану на границе с Белоруссией также усилили Латвия и Польша.

После попытки мятежа часть бойцов ЧВК «Вагнер» переместилась в Белоруссию. Сейчас они проводят совместные тренировки с белорусскими военными. Президент страны Александр Лукашенко хочет использовать опыт компании для развития контрактной армии.

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