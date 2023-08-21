«Яндекс Погода»: 22 августа в Черноземье ожидаются дожди и похолодание до 21°

Во вторник, 22 августа, на территории Черноземья заметно похолодает, а в половине регионов ожидаются ливни. Среднесуточная температура составит от +21° до +26°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Ливни ожидаются в Воронежской, Липецкой и Орловской областях. Прохладнее всего будет во втором регионе — там синоптики прогнозируют среднюю температуру в +21°. В Воронежской области температура снизится до +23°, а в Орловской — +22°.

Теплее всего во вторник, по прогнозу синоптиков, будет в Белгородской области. Там ожидается облачная погода с прояснениями, а средняя температура составит +26°. Также облачно с прояснениями будет и в Курской (средняя температура — +25°), и в Тамбовской областях (средняя температура — +22°).

Сергей Калашников

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