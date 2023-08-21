Зеленский примет участие во встрече с лидерами балканских стран

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в ужине с лидерами западнобалканских стран и главами Европейского союза (ЕС), чтобы обсудить процесс расширения блока, сообщил Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Встреча премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем пройдет в неофициальном формате. В ней примут участие высшие должностные лица из девяти балканских стран, включая Сербию.

«Нам нужно сделать наших друзей, стремящихся стать членами ЕС, намного ближе к нам»,— написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х (бывшая Twitter).

Сербский президент Александр Вучич сообщил телеканалу РТС, что принял просьбу Владимира Зеленского о двусторонней встрече, которая состоится 22 августа. «Таким образом, я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всем, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах»,— сказал он. Ранее господин Вучич выражал опасения, что Евросоюз планирует изолировать Сербию на международной арене.

Сегодня, 21 августа, Владимир Зеленский прибыл в Грецию для переговоров с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и президентом Катериной Сакелларопулу. Президент Украины в рамках своего зарубежного турне 19 августа посетил Швецию, 20 августа — Нидерланды и Данию. Последние две пообещали передать Украине 42 истребителя F-16.

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