Воронежское хлебоприемное предприятие с многомиллиардным оборотом перешло от отца к сыну

Александр (Викторович) Попов с 1 августа стал единственным владельцем ООО «Хлебоприемное предприятие Елань-Колено» с выручкой за прошлый год в 6,1 млрд руб., следует из данных ЕГРЮЛ. По данным Rusprofile.ru, с 2017 года бенефициаром компании был Виктор Попов.

Александр Попов также является директором ООО со дня его основания — 21 августа 2017 года. ООО «Хлебоприемное предприятие Елань-Колено» было основано в Новохоперском районе Воронежской области для хранения и складирования зерна. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Выручка в 2022 году выросла на 59% и составила 6,1 млрд руб. (в 2022-м — 3,8 млрд руб.), чистая прибыль увеличилась на 211% и составила 204 млн руб. (в 2021-м — 66 млн руб.).

Ранее стало известно, что компания «Резидент», близкая корпорации AEON Романа Троценко, приостановила проектирование завода свежезамороженного хлеба за 4,6 млрд руб. в особой экономической зоне «Центр» в Воронежской области.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Хлеб не сущий»

Алина Морозова

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