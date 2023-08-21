В Белгородских школах укрепляют окна мешками с песком

В Белгороде в школах начали укреплять оконные рамы мешками с песком. Как рассказал изданию РИА «Новости» и.о. директора МАОУ «Центр образования № 1» Евгений Бабкин, это нужно для дополнительной безопасности окон.

В скором времени власти также приступят к установке на окна защитных пленок. Для этого после экспериментов была выбрана пленка марки «Люксфил 200 микрон 0,2 мм», которую производят в Китае. Ее тестирование показало, что она сможет снизить разлет осколков стекла при взрыве снарядов.

После появления фотографий с мешками песка у школ, в соцсетях распространилась информация, что к установке якобы привлекаются родители учащихся. В правительстве Белгородской области сказали «Ъ-Черноземье», что учебные организации выполняют работу самостоятельно. «Если кто-то из родителей помощь свою предложит, то только так, исключительно в добровольном порядке личной инициативы»,— пояснили там.

Новый учебный год в Белгороде начнется в очном масштабе. За парты в 48 школах сядут 40 тыс. школьников, в том числе 3 тыс. первоклассников. Также к полноценному режиму работы возвращаются 67 детских садов.

Во время вечернего прямого эфира в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию о возможном увеличении обстрелов и наступлении ДРГ: «Ничего нового не происходит. Задача наших врагов – допустить панику, сделать так, чтобы все покинули свои дома».

Владимир Зоркий