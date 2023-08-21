Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260. 4 (5). Хольгер Руне (Дания) — 4790. 5 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715. 6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645. 7 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 4580. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515. 9 (9). Тейлор Фриц — 3605. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (оба — США) — 3050. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845. 12 (17). Александр Зверев (Германия) — 2670. 13 (12). Алекс де Минор (Австралия) — 2595. 14 (13). Томми Пол (США) — 2570. 15 (14). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2375. 16 (15). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2075. 17 (20). Хуберт Хуркач (Польша) — 2035. 18 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 2005. 19 (19). Григор Димитров (Болгария) — 1690. 20 (21). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1600… 61 (63). Роман Сафиуллин — 857… 76 (69). Аслан Карацев — 773... 84 (88). Александр Шевченко — 699… 97 (98). Павел Котов (все — Россия) — 603.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9955 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670. 5 (5). Унс Джабир (Тунис) — 4831. 6 (7). Кори Гауфф (США) — 4595. 7 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 3820. 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3585. 9 (10). Маркета Вондроушова — 3400. 10 (17). Каролина Мухова — 2995. 11 (9). Петра Квитова — 2920. 12 (11). Барбора Крейчикова (все — Чехия) — 2840. 13 (13). Дарья Касаткина — 2780. 14 (12). Людмила Самсонова (обе — Россия) — 2745. 15 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2605. 16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2480. 17 (15). Мэдисон Кис (США) — 2290. 18 (18). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2235. 19 (19). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2220. 20 (20). Елена Остапенко (Латвия) — 2160… 22 (21). Екатерина Александрова — 2065… 27 (27). Анастасия Потапова — 1675... 39 (37). Анна Блинкова — 1283… 64 (64). Элина Аванесян — 901... 67 (67). Мирра Андреева — 879... 78 (80). Камилла Рахимова — 832... 85 (87). Диана Шнайдер — 772... 87 (68). Анна Калинская — 755… 99 (100). Анастасия Павлюченкова (все — Россия) — 720.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.