В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за костра на детской площадке

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 124 УК РФ (Вандализм) из-за разведенного на детской площадке костра. Об этом сообщили в пресс-службе ярославской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео из группы «Жесть Ярославля» / «Вконтакте» Фото: Скриншот видео из группы «Жесть Ярославля» / «Вконтакте»

Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов заявил о том, что группа подростков развела костер на новой детской площадке во дворе дома Труфанова. Запись с камер видеонаблюдения передали правоохранительным органам. Полиция возбудила дело, а прокуратура посчитала постановление о возбуждении дела законно обоснованным.

«Преступным деянием собственнику площадки - муниципальному учреждению города Ярославля «Дирекция спортивных сооружений» причинен материальный ущерб на сумму свыше 17 тыс. руб.»,— сообщили в прокуратуре.

В УМВД по Ярославской области рассказали, что 17-летний молодой человек дал признательные показания. На настоящий момент проводятся необходимые следственные действия.

Алла Чижова