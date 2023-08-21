Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за костра на детской площадке

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 124 УК РФ (Вандализм) из-за разведенного на детской площадке костра. Об этом сообщили в пресс-службе ярославской прокуратуры.

Фото: Скриншот видео из группы «Жесть Ярославля» / «Вконтакте»

Фото: Скриншот видео из группы «Жесть Ярославля» / «Вконтакте»

Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов заявил о том, что группа подростков развела костер на новой детской площадке во дворе дома Труфанова. Запись с камер видеонаблюдения передали правоохранительным органам. Полиция возбудила дело, а прокуратура посчитала постановление о возбуждении дела законно обоснованным.

«Преступным деянием собственнику площадки - муниципальному учреждению города Ярославля «Дирекция спортивных сооружений» причинен материальный ущерб на сумму свыше 17 тыс. руб.»,— сообщили в прокуратуре.

В УМВД по Ярославской области рассказали, что 17-летний молодой человек дал признательные показания. На настоящий момент проводятся необходимые следственные действия.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...