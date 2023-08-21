В Севастополе начали оформлять бесплатные участки для участников СВО

В Севастополе начали отправлять участникам СВО и членам их семей уведомления о предоставлении в собственность бесплатных земельных участков. В течение недели должна начаться персональная работа, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Всего на учете состоят более 5 тыс. человек. Уведомления с предложением конкретного земельного участка направлены уже 447 военнослужащим и членам семей погибших участников СВО в порядке очередности. Участки поставлены на кадастровый учет, поэтому их местоположение можно посмотреть на публичной кадастровой карте.

Первые участки выделены в Качинском муниципальном округе в районе сел Полюшко и Осипенко на площади 31,8 га. Там образовали 447 земельных участков площадью 400 кв. м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».

«Отмечу, что порядка еще 1000 следующих участков сейчас находятся в работе, и как только определится статус земли, продолжится формирование земельных участков для последующего их предоставления участникам СВО, членам семей погибших участников СВО»,— отметил Михаил Развожаев.

С 21 августа участников СВО и членов семей погибших военнослужащих вызывают в департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя для оформления документов. Если человека все устраивает, он должен отправить письменное согласие на предоставление бесплатного участка.

Татьяна Ручкина

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