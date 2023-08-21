В Прикубанском округе Краснодара 36 улиц остались без электричества из-за аварии

В Прикубанском округе Краснодара 36 улиц остались без света из-за крупной аварии. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В итоге отключены подстанции «АН-201», «АН-202», «АН-205» и 49 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада.

Без электричества остался бульвар Интернациональный, улицы Карельская, Корчагинцев, Красивая, Молдавская, Осетинская, Правды, Пятигорская, Российская, Тебердинская, Туркменская, Узбекская, Дагестанская, Революционная, Тепличная, Абрикосовая и Виноградная. Света также нет в домах, расположенных по улицам Компрессорная, Тополиная, Центральная, Шоссейная, Московская, Ростовское шоссе, Жигулевская, Суздальская, Вологодская, Геодезическая, Мариупольская, Оренбургская, Приазовская, Семигорская, Уссурийская, 1-го Мая, 21-го Партсъезда, Солнечная и Яснополянская.

Татьяна Ручкина

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