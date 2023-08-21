Под Воронежем 77-летнего мужчину смертельно ранило винтом моторной лодки

Пенсионера смертельно ранило лопастями винта моторной лодки, когда он переплывал реку Воронеж в Рамонском районе. Инцидент произошел вечером 19 августа, сообщает издание «Вести Воронеж». Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти пострадавшего. Он скончался на месте происшествия.

По данным издания, пострадавшему было 77 лет. Он жил на улице Летчика Колесниченко в областном центре. Моторной лодкой управлял житель Рамонского района.

В региональном управлении Следственного комитета «Ъ-Черноземье» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Алина Морозова

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