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Медики рассказали о состоянии потерявшей сознание стюардессы рейса Сочи — Москва

Стюардесса самолета «Сочи — Москва», потерявшая сознание во время полета, находится в стабильном состоянии. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области, угрозы жизни нет.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«На данный момент проходит обследование в стационарном отделении скорой медицинской помощи больницы, сейчас состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет»,— отметили в ведомстве.

Днем 21 августа в самолете, летевшем из Сочи в Москву, у стюардессы остановилось сердце и она потеряла сознание. Женщину спас находившийся на борту глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. Он оказал помощь женщине, в том числе восемь минут делал непрямой массаж сердца. Самолет был вынужден экстренно приземлиться в Волгограде, где стюардессу передали медикам.

Татьяна Ручкина

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