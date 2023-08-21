На Кубани на покупку жилья детям-сиротам выделили более 4 млрд рублей

В 2023 году в Краснодарском крае на приобретение жилья детям-сиротам выделили более 4 млрд руб. Из них 3,5 млрд руб. направлены в рамках госпрограммы «Дети Кубани» из краевого бюджета и 572,5 млн руб. — из федерального, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего за год в регионе для детей планируют купить более 1,1 тыс. помещений. Сейчас жильем обеспечено уже 402 человека. Муниципалитеты заключили контракты на покупку более 900 помещений.

В министерстве труда и социального развития Кубани отмечают, что предоставляемые квартиры и коттеджи благоустроены и полностью готовы для проживания. Они находятся в населенных пунктах с развитой инфраструктурой и наличием соцобъктов.

В 2022 году по госпрограмме «Дети Кубани» власти купили более 1,2 тыс. помещений за 3,3 млрд руб. За последние семь лет жильем обеспечили почти 7,6 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели было потрачено около 12,2 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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