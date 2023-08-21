Власти ищут 236 собственников поврежденных огнем ВСУ домов в Белгородской области

Белгородские власти ищут 236 собственников пострадавшего или утерянного при обстрелах ВСУ жилья, которые живут за пределами региона или еще не вступили в наследство на него. Об этом сообщила министр строительства области Оксана Козлитина в ходе брифинга 21 августа. Двумя неделями ранее таких жителей региона было 257.

По словам госпожи Козлитиной, предварительный срок окончания поисков собственников — 1 сентября. После этого может быть принято решение о выделении денег на строительство жилья в Шебекине, Новой Таволжанке и населенных пунктах Грайворонском городского круга, сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков. При этом министр строительства добавила, что если собственники обратятся к властям после 1 сентября с просьбой получить поддержку, их заявления будут рассмотрены «в индивидуальном порядке в рамках действующего законодательства».

По данным госпожи Козлитиной, на 21 августа пострадавшими от атак со стороны Украины признаны 1 755 домовладений. 1 519 собственникам вручены уведомления о возможности получить компенсацию. Заявление на получение поддержки написали 1 514 собственников, из них 1 163 — уже на конкретную жилплощадь. 191 пострадавшему собственнику были вручены ключи от дома или квартиры.

На этой неделе власти готовятся передать ключи еще 20 семьям. Также 18 человек написали заявление на получение средств для расширения жилплощади. Этот вид компенсации, напомним, будет рассчитываться, исходя из площади утерянного жилья; выплата на один квадратный метр составит 87 179 руб.

Кроме того, власти «продолжают работу» с собственниками, стремящимися вернуться в поврежденное при обстрелах жилье, сообщила госпожа Козлитина. За месяц их количество сократилось с 51 до 31.

Алина Морозова

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